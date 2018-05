Pneumobil z Brna vyhrál závody v Maďarsku. Na stlačený vzduch se dá jet až padesátkou

V České republice jiný studentský tým s pneumobilem není. O to cennější je mezinárodní úspěch. Na závodech v Maďarsku z pěti disciplín ve třech zvítězili, v dalších obsadili třetí a čtvrté místo. Dosáhli tak nejlepšího výsledku ve svojí historii a dostali se do evropské špičky.

Pneumobil, který studenti pojmenovali Falcon, dokáže jet padesátkou a zdolá trasu dlouhou sedm kilometrů. „Základním principem je, že tu je lahev se stlačeným vzduchem, který proudí do pístu, ten pohání lineární vedení, v převodovce to převádí na pohyb, který pohání zadní kolo,“ vysvětlil princip pohonu student FSI VUT Michal Michalec.

Na první pohled to vypadá, že je vozítko pro studenty jen zábavou. Jde ale o plnohodnotný vzdělávací projekt. „My to vidíme jako inženýrskou práci. Chceme, aby studenti získali praktický vhled do řešení problémů,“ řekl tajemník Ústavu konstruování pro vzdělávací činnost FSI VUT Daniel Koutný.

Na vývoji auta pracovalo asi dvacet lidí, kromě konstruktérů se museli zapojit i informatici nebo designéři. „Navrhovali jsme kapotu od začátku, od skicování přes 3D modelování až po samotnou výrobu,“ popsala studentka FSI VUT Dominika Kasarová.

Práce na dalším vývoji teď stojí, studenti musí zvládnout zkoušky, někteří už mají státnice. Po prázdninách se ale zase do dílny vrátí. Na další ročník totiž pojedou jako favorité. Sami říkají, že si chybu nebudou moci dovolit.