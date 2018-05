Stavbě dálnice D1 z Říkovic do Přerova ubyla další překážka. Soud zamítl kasační stížnost

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost organizace Děti Země napadající výjimku ministerstva životního prostředí na stavbu dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Potvrdila to mluvčí NSS Sylva Dostálová. Ve sporu šlo o výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů. Právě ti se v místě plánované stavby dálnice vyskytují.