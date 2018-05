Firma z kategorie „šmejdů“ prodávala krémy. Zájemci se nevědomky stali členy placeného klubu

Případ Jana Morára řadí žalobce do kategorie takzvaných „šmejdů“. Firma si najala hostesky, které před nemocnicemi nebo lékárnami oslovovaly seniory s nabídkou krémů na křečové žíly. Některé za poplatek, jiné zadarmo.

Brigádníci, kteří protokol o klubovém členství dávali podepsat seniorům, tvrdili, že jde o předávací protokol. „V okamžiku, kdy uběhla splatnost, společnost dotyčné osoby vyzvala k uhrazení dluhu. Výzvy podepisoval obžalovaný. Ten byl podepsaný i na smlouvách,“ řekl již dříve ČTK státní zástupce. Původně byl podle něj stíhaný i jednatel společnosti, který již zemřel.

Většina odmítla zaplatit

Kopii smlouvy senioři nedostali. Poplatek z téměř 1300 lidí zaslalo 100 oslovených. Zbytek se většinou obrátil na policii. Více než pět milionů korun tak po konzultacích s policisty a advokáty lidé zaplatit odmítli.

Rozsudek, podle něhož má jít Jan Morár na šest let do vězení, zatím není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případě prokázání viny mu hrozilo až deset let odnětí svobody.