Doprava v centru Olomouce zhoustla. Mostem na klíčové tepně osobní vozy neprojedou

Starý most nahradí nový

Most v Komenského ulici kvůli nedávno zahájené stavbě protipovodňové ochrany čeká demolice. Na jeho místě bude postaven nový most. Pro městskou hromadnou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému bude průjezd starým mostem zachován až do 30. června. V sousedství mostu bude 1. července otevřena lávka pro pěší.

Na jaře zahájená stavba této části protipovodňových opatření u centra Olomouce má stát zhruba 750 milionů korun. Součástí projektu je vybudování dvou nových mostů. Jako první bude uzavřen právě most v Komenského ulici. Na jaře 2020 by měl přijít na řadu most na Masarykově třídě. Výstavba protipovodňových opatření v této části Olomouce potrvá celkem čtyři roky.

Protipovodňová opatření po dokončení ochrání Olomouc před více než třísetletou povodní, zatímco nyní koryto řeky Moravy pojme padesátiletý příval vody. Celková investice je odhadována na 1,75 miliardy korun.

V roce 2013 byla dokončena stavba opatření, díky nimž jsou před záplavami z Moravy lépe chráněni obyvatelé čtvrtí Nové Sady a Nový Svět. Nyní byla zahájena příprava opatření v severní části Olomouce i na opačné straně.