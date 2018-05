Ve Zlíně pokračují doplňovací volby do Senátu. Volební účast byla v pátek velmi nízká

Volební místnosti budou otevřené do 14:00. Pokud senátor nevzejde z prvního kola voleb, uskuteční se kolo druhé, které je naplánované na 25. a 26. května. Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.

Za STAN kandiduje zlínský primátor Miroslav Adámek. Hnutí ANO nominovalo neurochirurga a krajského zastupitele Michala Filipa. Za ČSSD se o místo v Senátu uchází chirurg Radim Jünger. Lidovci vsadili na krajskou radní Michaelu Blahovou, komunisté na zlínského zastupitele Radomíra Rafaju.

Piráti nominovali novináře Aleše Fuksu, kandidátem SPOZ je její předseda, lékař a bývalý hejtmanův náměstek Lubomír Nečas. Za Českou suverenitu kandiduje právní a ekonomický poradce a pedagog Karel Nedbálek a za hnutí SENÁTOR 21 daňový poradce Tomáš Goláň.