Lidé mohou platit méně za svoz odpadu. Obce je motivují k třídění nebo znovupoužívání věcí

Radnice lidi k třídění postupně motivuje , na podzim rozdá další nádoby na bioodpad. Poplatek za svoz zatím hodlá nechat stejný. Pro dospělého člověka činí 670 korun, děti do čtyř let a senioři nad sedmdesát let platí o 170 korun méně. „Lidé nechávají platbu na poslední chvíli, takže v tuto chvíli je vybráno zhruba přes polovinu poplatků, ale ta čísla rostou každý den o miliony,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.