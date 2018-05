V pondělí začne sanace skály u Krumlova. Práce by se měly stihnout do hlavní vodácké sezóny

Nejdřív bude nutné pomocí pneumatického nářadí i strojů postupně odtěžit a shodit skalní pilíř. Podle odhadu to bude 500 metrů krychlových materiálu, který váží asi 1000 tun. Tato první etapa potrvá nejdéle do 30. června.

„Pokud bude nadále hrozit, že se odlomí další část horniny, druhá etapa naváže na první a může skončit asi v polovině července, což by bylo omezení pro vodáky. Pokud by znalec vyhodnotil, že už to není havarijní stav, tak by další práce začaly začátkem příštího roku,“ dodává Jouklová.

Havarijní stav vrcholové části Barevné skály nastal na jaře, přes zimu se totiž rozšířila jedna ze spár a hrozí odlomení skalního masivu. Lesy ČR si proto nechaly vypracovat znalecký posudek. Ten začátkem května potvrdil, že sanace je nutná bezodkladně. „Jiné řešení znalec vylučuje,“ uvedla Jouklová. V posudku byla také uvedená možnost sjíždět řeku i nadále. Ale u druhého - západního - břehu.

Povodí Vltavy situaci vyřešilo provizorním splavněním části jezu u Barevné skály. Upravilo koryto řeky u levého břehu, aby šlo jez sjet. Nebo vodáci můžou lodě a rafty přenášet pod levobřežní opěrnou zdí.