Pražskou Invalidovnu převzali památkáři, do opravy investují miliardu

Národní památkový ústav převzal budovu Invalidovny v pražském Karlíně. Stalo se tak skoro dva roky poté, co se ji stát neúspěšně pokusil prodat. Do oprav rozsáhlého a dlouhodobě nevyužívaného barokního komplexu chtějí památkáři investovat miliardu korun. Rekonstrukce by mohla skončit do šesti let.