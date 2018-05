Lidé blokovali cestu v Dolním Benešově. Intenzita dopravy na silnici I/56 je podle nich neúnosná

„Je to tu hrozné. Provoz se zvětšil. To nejde projít. Já mám zahradu na konci a neumím projít pěšky. Dokonce jsem musel na zahradu, kterou mám kilometr od baráku, jezdit autem, abych si mohl dovolit odbočit, protože to je hrůza s těmi auty.“

Anna Malchárková, která bydlí u odbočky směrem do Polska, řekla, že není schopná ani přejít do obchodu. „I deset minut čekám, a když náhodou se mi podaří proklouznout, tak mi ukazují, že jsem pitomá a troubí na mě. A o spaní nemluvím. Ten ruch utichá tak okolo jedenácté, o půl páté se pravidelně budím, protože to je nepřetržitá šňůra aut. Neumím spát,“ řekla Malchárková.

Starosta Štefek: Řešení je připravené

Podle starosty Dolního Benešova Martina Štefka (Sdružení občanů D. Benešova a Zábřehu) se o řešení problému dopravy na Hlučínsku hovoří několik desítek let. V obecních územních plánech je údajně vše připravené, ale v plánech státu na rozvoj dálniční a silniční sítě až do roku 2050 přeložka silnice I/56 není.

„A to nám vadí. Protože když se začne něco dneska, tak můžeme začít s nějakými přípravnými pracemi do pěti, desíti let a stavět se začne za nějakých patnáct. Takže pokud se to nebude řešit teď, tak se to nebude řešit ani v roce 2050,“ řekl Štefek.

Slibů od politiků i ŘSD podle něj už byla spousta, ale nic se stále neděje. Proto se Dolní Benešov rozhodl zorganizovat dnešní protestní akci.