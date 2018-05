Na brněnském výstavišti vyroste nový pavilon. Navýší kapacitu pro velké veletrhy

Pavilon D už v areálu výstaviště byl, nyní ale slouží pro vědecké Vida! centrum Brno. Nová stavba by měla navazovat na památkově chráněný pavilon C z padesátých let. „Jeho využití pro výstavnictví je složité, protože je velkou měrou prosklený. Napojením nového pavilonu by mohl vytvořit skvělé zázemí, zatímco v nové hale by byla skutečná výstavní nebo kulturní činnost,“ přiblížil primátor Petr Vokřál (ANO).

Pavilon by měl být hotový nejdříve na jaře roku 2020 na veletrh Techagro, nejpozději na podzim téhož roku na Mezinárodní strojírenský veletrh. „Na velké veletrhy výstavní plochy nestačí, firma tak přichází o 20 až 30 milionů,“ řekl generální ředitel Jiří Kuliš.

Plány města kritizují opoziční politici, kteří nemají zastoupení v dozorčí radě společnosti. Nevadí jim ani tak nový pavilon, jako spíš nedostatek informací o jeho stavbě a využití. „Dozorčí rada ve velkých firmách má sloužit ke kontrole, jestli to, co management činí, dělá dobře a s péčí dobrého hospodáře,“ vytkl Robert Kerndl (ODS).