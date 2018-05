Na slavkovském zámku mají napilno restaurátoři. Studenti renovují nábytek, odborníci sochy v parku

Ty ve slavkovském zámku mohou opět přímo při práci sledovat návštěvníci. Za sedm let co tady restaurování pravidelně probíhá, se stalo jednou z nejoblíbenějších atrakcí, letos potrvá do 8. června. „Snažíme se vybírat předměty s příběhem tak, aby byly zajímavé pro studenty, ale i návštěvníky, pro které pak předměty vystavujeme,“ uvedla historička slavkovského zámku Vladimíra Zichová.

Opravený mobiliář budou moci zájemci vidět v zámecké expozici nebo od 6. září na plánované výstavě. „Letos uplyne 170 let od narození Václava Kounice. U této příležitosti představíme také to, co bylo v jeho domácnosti,“ řekla Zichová.

Opravují se sochy v parku

Už na začátku května začali restaurátoři opravovat nejpoškozenější barokní sochy v zámeckém parku. Původní podobu vrátí jedenácti plastikám z 18. století. Postupně zachrání i další ze šesti desítek skulptur, kterým hrozí rozpad. Opravy budou stát víc než deset milionů korun. Město částku uhradí prostřednictvím dotací, ale veřejnou sbírkou přispějí i obyvatelé.

Sochy ve slavkovském parku neprošly opravami skoro padesát let, na odstranění mechů a lišejníků nebo četných prasklin se muselo čekat. „Slavkov teprve před třemi lety prostřednictvím okresního soudu nabyl tyto sochy do vlastnictví, dřív to nešlo, jelikož se na to pozapomnělo při převodu v devadesátých letech,“ vysvětlil starosta Michal Boudný (ČSSD).