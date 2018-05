Opilý řidič autobusu narazil do auta se ženou a dítětem. Soud ho poslal na dva a půl roku do vězení

Nehoda se stala 7. prosince 2016 odpoledne. Obžalovaný dvaapadesátiletý Zdeněk Riegl ráno vyjel z Kyjova, odkud vezl cestující do Brna, pak měl pauzu. Zpátky vyrazil kolem půl druhé. V křižovatce s Plotní podle žalobce ale nerespektoval červené světlo na semaforu a narazil do projíždějícího auta. Vůz před sebou tlačil několik desítek metrů. Policie mu v opakované dechové zkoušce naměřila přes dvě promile alkoholu. Podle znalce šlo o těžkou opilost.

Dal si prý jen „jednoho frťana“

Řidič Zděněk Riegl se v soudní síni za své chování a nehodu omluvil, řekl, že měl osobní potíže. „Kdybych měl možnost jednou v životě vrátit čas, bylo by to v tom prosincovém dni,“ uvedl ve své závěrečné řeči Riegl. U soudu vypovídat odmítl, v přípravném řízení řekl, že si před jízdou dal „jednoho frťana“. Z toho, co v soudní síni zaznělo, ale vyplynulo, že pil tvrdý alkohol večer před službou, ráno když přišel do práce, i přes den.

Podle předsedy senátu Michala Kabelíka bylo jen shodou náhod, že nebyli zraněni další lidé a následky nebyly vážnější. Řidič totiž jednak už opilý dojel do práce, pak vozil cestující. O přestávce si dal další tvrdý alkohol, v opilosti pak s autobusem přejel nejrušnější křižovatku v Brně na červenou, kdy jel vyzvednout další cestující. „Okolnosti činu vylučují jakékoliv úvahy o podmíněném trestu,“ řekl soudce.

Policejní kontroly odhalily další podnapilé řidiče

Dnes už bývalý řidič byl odsouzen za ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Kromě třiceti měsíců ve vězení bude muset řidič zaplatit i vzniklou škodu a pět let nesmí řídit. Rozsudek zatím není pravomocný, obhájce si nechal lhůtu na odvolání.

Případ byl motivací pro rozsáhlé policejní kontroly zaměřené na alkohol u řidičů autobusů. Během loňského ruku policisté jen na jihu Moravy odhalili nejméně sedm případů, kdy řidiči řídili s alkoholem v krvi.