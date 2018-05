Brno bude dál jednat s podnikatelem Procházkou o Lužánkách. Rozhodčí řízení zastupitelé nepodpořili

Primátor Petr Vokřál (ANO) řekl, že i když město postaví halu nebo stadion jinde, problémy v lokalitě musí vyřešit. Libor Procházka totiž může na základě užívání ploch lidmi požadovat ročně podle Vokřála odhadem asi patnáct milionů korun. Hnutí ANO proto navrhuje rozhodčí řízení nebo soud, který by určil, kolik a za co má město platit.

Končí podle vás vámi podanou předžalobní výzvou jednání s Brnem, které umožnila dohoda o narovnání? V minulém roce byla uzavřena dohoda o narovnání mezi městem a společnosti LP EXPO. SMB také zaplatilo dlužnou částku za bezdůvodné obohacení naší společnosti do února 2017. Dohodli jsme se také na přesném znění dohody o narovnání mezi SMB a společnosti CZECHCITY. Tato dohoda však nebyla uzavřena, jelikož zastupitele města Brna ji neodsouhlasili. Jelikož uplynulo více jak tři čtvrtě roku, a dohoda o narovnání do dnešního dne nebyla uzavřena, a poslední jednání nikam nevedla, bylo dalším logickým krokem podání žaloby. S ohledem na dnešní jednání ZMB a jeho závěry, v nejbližších dnech žalobu podávat nebudeme a vyčkáme návrhů města. Pokud jednání nikam nepovedou, žalobu neprodleně podáme.

Vedení města bude připravovat návrh na rozhodčí řízení dál

Návrh na rozhodčí řízení nebo soud už dříve neprošel radou a nepodpořili ho ani zastupitelé. „Svolám jednání napříč politickým spektrem, protože ta rizika jsou v desítkách milionů korun. Mě to překvapilo, mrzí mě to, že to dneska neprošlo, my to do rady budeme připravovat,“ řekl primátor Petr Vokřál (ANO).

Za Lužánkami chátrá od počátku tisíciletí stadion, kde Zbrojovka v roce 1978 vyhrála zatím svůj jediný titul mistra fotbalové ligy. Město tam plánuje za dvě miliardy korun postavit nový stadion s kapacitou 30 000 míst. Poblíž má být i hokejová hala.