Zlínský divadelní festival ocenil herečku Emíliu Vašáryovou za přínos česko-slovenským vztahům

O mimořádné česko-slovenské vztahy se divadelní přehlídka Setkání Stretnutie snaží především. Zatímco první dámu slovenského divadla Emílii Vášáryovou odměnilo publikum ovacemi vstoje za to, co na jevišti říká, držitele Thálie Radima Vizváryho obdivovalo za to, jak mlčel. A měnil se z Pierota v toreadora anebo hudebníka. „Ty reakce diváků jsou pro mě velmi důležité, protože mi dodávají energii. Být sám na jevišti hodinu a půl není vůbec snadné,“ řekl Radim Vizváry.