Zbitý číšník je doma z nemocnice. Policie při pátrání omylem napadla Izraelce, omluvy se nedočkají

Po útoku na zahrádce restaurace v centru Prahy vyšlo najevo, že skupinu nizozemských turistů rozlítilo upozornění obsluhy, že tam nemohou popíjet donesený alkohol. Sám poraněný číšník řekl, že se zapojil do sporu, protože chtěl pomoci kolegům. Nejprve šlo o slovní potyčku, až později přerostla ve fyzickou.

Číšník tvrdí, že se to stalo tehdy, kdy se muži snažili do restaurace proniknout, v čem jim obsluha chtěla zabránit. Jednoho z útočníků kopl poté, co se skupina vrhla na jiného číšníka. „Byly tam kopance do prostřených stolů, takže padaly skleničky, talíře, příbory, židle. Všichni hosté stáli na zahrádce v pozoru a pomaličku už utíkali pryč,“ vylíčil pětatřicetiletý muž, který nakonec skončil v nemocnici.

Stafen Savic, ředitel skupiny, do které restaurace patří, již dříve řekl, že když Nizozemci přišli, sedli si k jedinému prázdnému stolu, byť ten byl rezervován, a začali pít svůj vlastní alkohol. Do Prahy přijeli na rozlučku se svobodou jednoho z nich.