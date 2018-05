Češi a Němci zachraňují vzácnou perlorodku. Najít v ní perlu je ale obrovská vzácnost

O záchranu vzácné perlorodky se lidé pokouší na hranicích Česka, Bavorska a Saska nedaleko Aše. Jedna z mála zbývajících populací v Česku se vyskytuje ve dvou hraničních potocích – Lužní a Bystřina.

Podle experta na záchranu perlorodky Ondřeje Spisara žije v oblasti asi čtyřicet tisíc perlorodek, což není mnoho. Na českém území jich je ale pouze dva a půl tisíce. Mlži jsou navíc přestárlí, je jim většinou více než padesát let. V našich podmínkách se může perlorodka dožít až osmdesáti let, v ideálních podmínkách až sto dvaceti.

Populace perlorodek byla v minulosti v Česku vystavena mnoha negativním vlivům. Nejde jen o znečištění vody, uškodily jim i umělé úpravy toků a nedostatek potravy. Sbírání a lov perlorodek je proto přísně zakázaný.

Larvy žijí několik měsíců v žábrách pstruha

Rozmnožování perlorodek je navíc poměrně složité. Samec vypustí spermie do vody, kde je samička nasaje a v jejím těle dojde k oplodnění. Do šesti týdnů pak vrhne do vody larvy, které se zachytí v žábrách pstruha. Ryba funguje jako hostitel tři až dvanáct měsíců. Malé perlorodky o velikosti přibližně tři desetiny milimetru poté rybu opustí a nejméně pět let žijí zahrabané ve štěrku na dně potoka. Teprve poté vylézají a živí se sami.