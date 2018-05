Senioři a děti dostanou od Karviné dárek. Dopravu městem zdarma

Děti do 15 let a senioři nad 65 let budou v Karviné jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. Bezplatná MHD pro tyto věkové skupiny začne platit od 10. června. Potvrdil to mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček s tím, že tato změna bude město stát zhruba dva miliony korun ročně.