Podnikatel Procházka chce po Brnu 36 milionů. Kvůli Lužánkám poslal městu předžalobní výzvu

Podnikatel požaduje peníze na základě takzvaného bezdůvodného obohacení. Například střechu garáží využívají lidé jako parkoviště, jezdí také po okolních komunikacích. Brno už kvůli tomu dříve prohrálo soud, po dohodě zaplatilo Procházkovi přes třináct milionů a jednalo o tom, za jaké nemovitosti města vymění do svého vlastnictví Procházkovy garáže, tenisovou halu a komunikace. Z toho ale kvůli odporu obyvatel a části politiků sešlo. Procházka požaduje nemovitosti, peníze nechce. Jeho majetek je asi za čtvrt miliardy.

Spor města Brna s podnikatelem Liborem Procházkou o výkup pozemků za Lužánkami pokračuje. Podnikatel Libor Procházka chce po Brnu 36 milionů korun za to, že město užívá jeho nemovitosti za Lužánkami. „Pan Procházka poslal městu předžalobní výzvu,“ řekl dnes primátor Petr Vokřál (ANO).

Primátor Vokřál chce rozhodčí řízení

Petr Vokřál navrhuje, aby město vedlo s Liborem Procházkou rozhodčí řízení nebo soud, který by určil, za co a kolik má město jako bezdůvodné obohacení platit. Existují totiž různá stanoviska soudů, která jsou proti sobě. Navíc si město myslí, že některé komunikace podnikateli nepatří, a proto by za jejich užívání nemuselo platit.

Pokud se nezačne situace řešit, hrozí podle primátora to, že Brno skončí znovu u soudu kvůli bezdůvodnému obohacení, který už v minulosti prohrálo. Také podle něj hrozí, že dokud se situace nevyřeší například odkupem nebo směnou, může Procházka žádat ročně zhruba patnáct milionů korun.