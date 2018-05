Kontroverzní kluziště pod Joštem v Brně vydělalo i bez auta na kašně

Auto na kašně rozvířilo v zimě diskuse o vhodnosti podobné reklamy v centru města. Nakonec musel organizátor z kluziště vůz odstranit.

Co vyúčtování provozu kluziště nezahrnuje jsou náklady na pořízení plochy. Tu za dvanáct milionů korun koupilo spolu s centrální městkou částí město Brno. „Naším cílem rozhodně není splácení investice, je to veřejná služba, děláme to pro občany,“ vysvětlila Kateřina Dobešová. Bruslák navštívilo v zimě zhruba sedmnáct tisíc platících návštěvníků a několik tisíc dětí do šesti let, které bruslili zdarma.