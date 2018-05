Řidiči bez obav využívají těžce poškozený most. Zákaz vjezdu neřeší

Stav mostu se tak může podle odborníků zhoršovat. Kamiony na něj totiž poměrně pravidelně vjiždějí, potvrdil starosta Laškova Ladislav Jedlička (bez politické příslušnosti).

Cílené policejní kontroly na místě dosud nebyly nasazeny, zjistil redaktor České televize Martin Laštůvka. Místo je ale údajně pod jejich dohledem při běžných výjezdech do regionu.

/*json*/{"map":{"lat":49.580822946793,"lng":17.000497527661196,"zoom":14,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.58399168267639,"lng":16.992864350509763,"type":1,"description":""},{"lat":49.58417253456318,"lng":17.002359370422482,"type":1,"description":""},{"lat":49.58555300589346,"lng":17.002085395398012,"type":"1","description":"Obec Laškov"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Podle serveru rozhlas.cz se oprava mostu plánuje do dvou let. Dojít by k ní mělo v roce 2019. Zatímco obyvatelé Laškova jsou s nynější situací vesměs spokojeni a chválí si nižší hluk, který jinak sužoval jejich obec, obyvatelé nedalekého Pěnčína jsou na tom opačně.

Obec se totiž nachází na objízdné trase vyčleněné pro nákladní dopravu. Zvýšenou dopravou, na kterou si již stěžují někteří místní, bude trpět ještě po řadu měsíců.

Most v Laškově, který v současnosti patří Olomouckému kraji, pochází z roku 1932. Od té doby prošel pouze jednou větší rekonstrukcí, dodal Ladislav Jedlička.