Olomoucká zoo otevřela nový africký pavilon. Domov zde našly surikaty i hrabáči

Letos by měl areál doplnit ještě medojed, který dorazí z Afriky, informoval ředitel svatokopecké zoo Radomír Habáň. Stavba pavilonu Kalahari stála zhruba patnáct milionů korun. Dokončen byl na začátku letošního roku a v dubnu do něj ošetřovatelé nastěhovali zvířata, která dostala nějaký čas na to, aby si bez přítomnosti návštěvníků na nové prostory zvykla.

Podle Habáně byla příprava zvířecího osazenstva nového pavilonu náročná. „Nejsou to běžně chované druhy a bylo obtížné je sehnat. První se nám podařilo sehnat samce hrabáče, který je z Jekatěrinburgu. Doprava a zajištění veškerých dokumentů a povolení pro přesun zvířete trvalo tři roky,“ uvedl.

Přistěhuje se medojed

Do afrického pavilonu by se měl letos nastěhovat ještě medojed kapský. „Snažíme se o něj už minimálně dva a půl roku. Máme přislíbený mladý chovný pár. Je to ale dovoz z Afriky a je to velmi komplikované,“ podotkl Habáň. Hrabáč a medojed patří mezi živočišné druhy, které olomoucká zoo dosud nechovala a v celé Evropě je má pouze několik zoologických zahrad.

Zoo na Svatém Kopečku postupně zatraktivňuje svoji nabídku, aby obstála v konkurenci. Investuje například do rozšiřování safari parku. Speciálním vláčkem se po volném výběhu ročně projedou desítky tisíc lidí. Letos v létě zahrada rozšíří safari o výběh s bílými vlky.

„Snažíme se i za pomoci investic z městského rozpočtu pomáhat zoologické zahradě, aby mohla pravidelně přicházet s něčím novým. Sama zoo nám to usnadňuje tím, že je schopna nemalou část nákladů na takové akce pokrýt ze svého vlastního rozpočtu,“ řekl primátorův náměstek Filip Žáček (ČSSD).

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Chová čtyři stovky druhů zvířat a ošetřovatelé pečují o 1800 jedinců. Zřizovatelem zahrady je olomoucký magistrát, který její provoz dotuje. Návštěvnost zoologické zahrady na Svatém Kopečku v roce 2017 kvůli dlouhé a tuhé zimě klesla meziročně o 344 na 339 162 lidí. Předloni se návštěvnost díky příznivému počasí zvýšila o 13 773 na 339 506 lidí.