Soud začal řešit zapálení kostela v Gutech. Obžalovaným mladíkům hrozí až 15 let vězení

Středověký kostel, který byl národní kulturní památkou, zapálil jeden z trojice obžalovaných. Vše ale vymyslel jeho nevyléčitelně nemocný kamarád, který špatně chodí, k soudu přišel o holi. Ten oslovil i dalšího známého, jenž plnil úlohu řidiče. Podle obžaloby má tělesně postižený mladík lehké extremistické sklony. „Jeho nemoc ale na jednání žádný vliv neměla,“ řekl státní zástupce.

Obžalovaný, který kostel zapálil, v době činu ještě neměl 18 let. Podle soudních znalců má mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování. „Nejde ale o pyromanii,“ řekl státní zástupce. Soudí, že právě on kostel zapálil zřejmě proto, že v danou chvíli byl jediný schopný to udělat. Další obžalovaný totiž seděl za volantem a poslední byl tělesně postižený.