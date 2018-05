Pražské metro A opět nestaví na Muzeu, výluku mají i tramvaje

Stanici Muzeum na trase A dopravní podnik v sobotu ráno vůbec neotevřel, vlaky jí projíždějí. Zastavovat začnou až v pondělí ráno – stále však pouze v jednom směru, pokračovat ještě bude dlouhodobá uzavírka nástupiště ve směru k Nemocnici Motol.

„V oblasti uzavřené stanice budou cestujícím k dispozici (od 8:00 do 21:00) informátoři v reflexních vestách, kteří mohou poradit dopravní spojení v českém i anglickém jazyce,“ uvedl pražský dopravní podnik.

Stanice Muzeum má pro cestující na lince A pražského metra dvojí význam. Jednak je přestupní na linku C. Kdo nechce vystupovat na povrch, může ve stanici Můstek přestoupit na linku B, tou dojet na Florenc a na linku C přestoupit zde. Takový postup mohou zvolit i cestující, kteří chtějí dojet do horní části Václavského náměstí a nevadí jim větší zajížďka.

Jako náhradu za vyloučenou stanici doporučuje organizátor dopravy ROPID také tramvajové linky 13, 16 a 22, jimiž je možné dojet ze stanice Náměstí Míru do oblasti I. P. Pavlova, případně 1 a 25, na které je možné z metra A přestoupit na Hradčanské a odjet do Holešovic. Do horní části Václavského náměstí je pak možné dojet linkou 11, na kterou lze z metra A přestoupit na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Oprava stanice Muzeum, která je v provozu od roku 1978, začala loni. Oproti jiným stanicím, které v minulosti procházely rekonstrukcí a postihla je několikaměsíční úplná uzavírka – v nedávné době to byly Jinonice, předtím Národní třída na trase B – je dlouhodobě uzavřeno vždy jen jedno nástupiště, zprvu to bylo nástupiště ve směru Depo Hostivař, od letošního ledna v opačném směru.

Dlouhodobou uzavírku však zároveň provázejí krátkodobé víkendové. Poprvé byla stanice Muzeum A uzavřena v polovině dubna. Dopravní podnik tehdy načasoval výluku v metru současně s výrazným omezením tramvajového provozu na Václavském náměstí. Další víkendové výluky pak plánuje na víkendy 23.–24. června a 21.–22. července.

Rekonstrukce stanice zahrnuje například odvodňovací systém, obklady, podhledy a osvětlení na nástupišti. Po dokončení prací na nástupištích bude následovat ještě třetí etapa ve staničním tunelu. Tyto práce se ale uskuteční pouze v noční výluce a neměly by tak pro cestující znamenat výrazné omezení. Závěrečná fáze skončí na podzim.

Nejen metro. Tramvaje nejedou na Barrandov

I tentokrát připravil pražský dopravní podnik i tramvajovou víkendovou výluku. Mimo provoz je od sobotního rána do trať na Barrandov. Do sobotních 17 hodin tramvaje linek 5, 12 a 20 nejezdí ani do Hlubočep, na náhradní autobusy X12 se tedy přestupuje již Na Knížecí. Od sobotního odpoledne do nedělních 17 hodin pak budou tramvaje končit na smyčce Hlubočepy, mimo provoz tedy bude pouze závěrečný barrandovský úsek.

Pokračují i dlouhodobé výluky. Ty tramvajové ovlivňují především dopravu na severovýchodě Prahy, uzavřené jsou tratě z Palmovky k Bulovce a také z Vysočanské do Hloubětína. V metru pak není možné vystupovat ve stanici Anděl ke stejnojmenné křižovatce, k dispozici je pouze výstup Na Knížecí, ve stanici Náměstí Republiky je uzavřen výstup na stejnojmenné náměstí, k dispozici je pouze výstup k Masarykovu nádraží, a ve stanici Budějovická trvá uzavírka jižního vestibulu.