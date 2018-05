Zemědělcům na Slánsku hynou kvůli fekáliím stromy i ryby. Nedaleká čistička vinu odmítá

Tomáš Jelen loví ze svého rybníka denně mrtvé ryby. Napočítal jich už přes patnáct set. Přítok vody z potoka už proto raději zastavil. Silný nesnesitelný zápach, pěna a barevné skvrny totiž trápí i rybníky v okolí.

Zatopené fekáliemi jsou ale i pozemky sadařů, kterým kvůli tomu usychají topoly. Ovocné sady jsou naštěstí na kopci, není je ale čím zalévat. Voda z rybníků se bez filtrace nedá použít. Lidé si stěžují, že s tím nikdo nic nedělá. „Všichni si přitom myslí to, co my, že je to z čističky,“ konstatoval vedoucí ovocnářské výroby Ekofrukt Pavel Kašpárek.

Čistička se hájí limity

Nedaleká čistička nyní prochází rekonstrukcí a funguje proto jen z poloviny. Tvrdí ale, že má po dobu rekonstrukce stanovené limity, které plní. „Samozřejmě voda má zhoršenou kvalitu, ale proto máme ty limity,“ hájí provoz Vladimír Dragoun ze Středočeských vodáren.

Zoufalým zemědělcům nepomůže ani radnice. Kontrolní měření totiž potvrdilo, že stanovené limity čistička dodržuje. „Může to být vlivem sucha, vedra, mohou tam být i další vlivy,“ uvedl místostarosta Slaného Pavel Zálom (ČSSD).

Rekonstrukce čistírny je naplánována ještě na rok. Zemědělcům nezbývá než počkat, jak dopadne šetření policie. „Jestli někdo změří nějaký limit, ale nezměří, co vydrží příroda, tak to je dost velký rozdíl,“ podotkl Tomáš Jelen. Ovocnáři tak zatím řeší, kde brát vodu na zalévání, a rybníkáři, jak tu svou okysličovat.