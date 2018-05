Přes řeku Moravu roste provizorní lávka. Nahradí starý olomoucký most

V okolí staveniště už ale platí dopravní omezení. „Lávka s příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí bude založena mimo koryto. Bude 61 metrů dlouhá a 7,18 metru široká,“ uvedl Folta. Lávka je podle něj opatřena speciálními podpěrami.

Zvolená konstrukce se často používá jako provizorní přemostění například při uzavírkách mostů kvůli rekonstrukci.

Dělníci na obou koncích mostní konstrukce vybudují provizorní komunikace. Před samotným zprůchodněním lávky ještě budou přemístěny inženýrské sítě na lávku a vybudován ledolam.

/*json*/{"map":{"lat":49.59727011865748,"lng":17.26474189999999,"zoom":17,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.59724230280377,"lng":17.264393212828054,"type":"1","description":"Most v Komenského ulici"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Most v Komenského ulici se uzavře 21. května. Řidiči mohou projet přes most do 20. května, pro městskou hromadnou dopravu zůstane průjezdný až do 30. června. Po uzavření tohoto mostu povede základní objízdná trasa pro nákladní auta ve směru od Šternberka po silnici I/46 ulicemi Divišova, Hodolanská, Tovární, Velkomoravská a Brněnská na D35 v obou směrech.

Pro osobní vozidla bude objízdná trasa vyznačena ulicemi Divišova, Hodolanská, Tovární, Velkomoravská, Albertova. Ve směru od Uničova, Štěpánova a Chomoutova povede objízdná trasa po ulicích Lazecká, Na Střelnici k okružní křižovatce ulic Dobrovského a Na Střelnici.

Protipovodňová opatření se budou stavět 4 roky

Stavba této části protipovodňových opatření u centra Olomouce má stát zhruba 750 milionů korun. Součástí projektu je vybudování dvou nových mostů. Jako první bude uzavřen právě most v Komenského ulici. Na jaře 2020 by měl přijít na řadu most na Masarykově třídě. Celková doba výstavby protipovodňových opatření v této části Olomouce potrvá 48 měsíců.