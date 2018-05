Malý netopýr blokuje opravy zámku. V Čechách pod Kosířem se na střechu dělníci dostanou na podzim

„Dosud se do zámku investovalo téměř sto milionů korun. Nyní se dokončuje střecha ve dvou etapách, a to kvůli ochraně netopýrů. Hotova bude v květnu příštího roku, kdy zmizí i lešení z nádvoří, a to do doby, než začne další rekonstrukce,“ uvedl Břetislav Holásek z Vlastivědného muzea v Olomouci, které je správcem areálu.

Kastelán zámku v Čechách pod Kosířem Martin Váňa dodává, že jednotliví netopýři jsou pod zámeckými trámy těžko k rozeznání. „Upozorňuje na ně trus, který se nachází pod nimi,“ poznamenal.

Oprava střechy vyjde zhruba na 50 milionů korun.