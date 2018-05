Karlovarský kraj otevřel svůj první hospic. Zařízení už chybí jen na Vysočině

Tamní zastupitelstvo záměr prodeje pozemku, na němž by mohla budova stát, projednalo loni v červnu. Od té doby nenastal posun. „Počítáme s tím, že až spolek sežene finanční prostředky, že se na město obrátí. Jsme připraveni k jednání,“ řekl letos v březnu starosta Jan Tecl (ODS).

Jediným krajem, kde hospic zatím nemají, je Vysočina. Usilují o něj už pět let, ale zatím marně. O nevyléčitelně nemocné a umírající se tak stará sedm hospicových sdružení, kterým kraj ročně dává na provoz 11 milionů korun.

Centrum paliativní péče by podle spolku mělo mít 18 lůžek pro umírající. Obsahovat by mimo jiné mělo i poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich příbuzné. „Rádi bychom také, aby tam byl do budoucna stacionář pro onkologicky a nevyléčitelně nemocné,“ uvedla předsedkyně spolku Ludmila Novotná.

Náklady na stavbu by zřejmě přesáhly 100 milionů korun. Vyjednávání o státní dotaci je podle Novotné nyní složité i vzhledem k současné politické situaci.

Zástupci Kraje Vysočina zatím za prioritu označovali domácí hospicovou péči. V každém okresním městě regionu aktuálně funguje minimálně jedna terénní hospicová služba. Více než polovinu nákladů na provoz získávají od kraje, zbytek věnují sponzoři.

Stát chce mít speciální týmy pečující o umírající

Ministerstvo zdravotnictví v lednu uvedlo, že do roku 2025 chce mít v pěti pilotních zařízeních speciální paliativní týmy pečující o umírající fungující podle vytvořených postupů a doporučení. V projektu podpořeném z evropských fondů rozdělí 59 milionů korun.

Domácí péči donedávna stát přímo neplatil, to se ale letos změnilo. „Od tohoto roku je standardně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Síť se postupně tvoří, je řada zařízení, které již mají smlouvu,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj by každý kraj měl mít vedle mobilních hospiců alespoň jeden kamenný. O tom ale rozhodují kraje nebo města.