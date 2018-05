Třináctiletý hrdina zachoval chladnou hlavu a při dopravní nehodě zachránil život spolužákovi

Ani ne před měsícem vešel třináctiletý Pavel do silnice mimo přechod se sluchátky v uších a srazilo ho auto. „Jenom si pamatuju, jak troubí stříbrný superb, a to je všechno,“ vzpomíná Pavel Kopecký a zatímco má tento okamžik mlhavý, jeho zachránce na daný den nikdy nezapomene

„Nabralo ho to zboku, ležel na kapotě a jak auto brzdilo, tak pod něj spadl,“ přibližuje moment srážky stejně starý spolužák Martin Kosina. Zatímco někteří lidé po nehodě jen stáli a dívali se, právě on zorganizoval zvednutí auta. Za záchranu kamaráda jej teď ocenil ředitel školy, do které oba chlapci chodí.