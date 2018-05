Co chutná mladým? Mezinárodní soutěž zjišťuje oblíbené chutě nové generace vinařů

Třicetičlenná mezinárodní komise degustátorů, kteří jsou ve věku do 40 let, vybírá ty nejlepší z více než dvou stovek vzorků suchých vín. Pět výherců v kategoriích bílá, červená, růžová, šumivá a naturální vína organizátoři vyhlásí ve Valticích 9. června v rámci mistrovství v sekání sektů.

Ocenění nespočívá v medaili na etiketě lahve, ale výherci si budou moci na svůj sklípek umístit nálepku Tady chutná mladým. „Čím dál více mladých lidí pije víno, chceme jim ukázat aktuální trendy a seznámit je s kvalitnějšími víny,“ představil hlavní myšlenku soutěže Roman Fabig ze spolku Mladí vinaři.

Za akcí stojí právě skupina čtrnácti vinařů, která se dívá na tuto oblast jinak než starší generace. Chce se mimo jiné odlišit v zažitých metodách. „Prezentace vín by neměla být přešlechtěná – nemělo by se tak dbát na to, co člověk ve víně cítí, ale jestli mu chutná a není mu po něm druhý den špatně,“ uvedl Fabig.