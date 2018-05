O Libeňském mostě se má rozhodnout příští čtvrtek, Trojkoalice slíbila podpořit program

Podle radního Jana Wolfa (KDU-ČSL/Trojkoalice) zástupci Trojkoalice ujistili koaliční partnery, že jejich klub stále tvoří osm zastupitelů a žádný se ho nechystá opustit. Zároveň Trojkoalice přislíbila, že podpoří program zastupitelstva za předpokladu, že ANO a ČSSD nebudou o jeho úpravě hlasovat společně s opozicí, což se stalo na posledním jednání. „Z hlediska nějakého chodu si myslím, že jsme tu věc vyřešili, alespoň pro teď,“ řekl šéf klubu Trojkoalice Petr Štěpánek (Zelení/Trojkoalice).

Zařazení Libeňského mostu na program ve středu schválila rada, která se sešla hned po skončení koaliční schůzky. Ani jednoho jednání se neúčastnila primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která je v USA.

ANO chce pro své priority podpisy všech zastupitelů Trojkoalice

Podle šéfa klubu ANO Michala Haška hnutí bere na vědomí prohlášení Trojkoalice o tom, že je její klub jednotný a že bude hlasovat pro návrh programu bez ohledu na to, co na něm bude. Pochybnosti však má. „Nejsme si jisti, zdali to všechno proběhne tak, jak má, ale budeme doufat, že ano,“ uvedl. Potvrdil zároveň, že další schůzka o budoucnosti koalice se bude konat v pátek po zastupitelstvu.

Zástupci ANO zároveň Trojkoalici znovu přednesli svoje priority pro zbytek volebního období, například v souvislosti s dokončením okruhů. Trojkoalice si vzala čas do příští schůzky, aby svoje stanovisko projednala na klubu. Hašek zároveň zopakoval, že pro ANO momentálně není prioritní téma Libeňského mostu.