Atypická Osoblažská úzkokolejka se už nebude muset stydět. Opuštěné nádražní budovy se opraví

„Máme předběžný příslib, že můžeme začít s rekonstrukcí ještě před podpisem. V září bude oslava 120 let úzkorozchodné dráhy a do té doby by budova v Rudolticích měla být opravena,“ řekl Rous. V příštím roce by se podle něj měla stihnout ještě minimálně rekonstrukce nádraží v Osoblaze, všechny nemovitosti by mohly být opraveny během čtyř let.

„Uzavírá se již kupní smlouva,“ uvedl ředitel Oblastního ředitelství SŽDC v Ostravě Jiří Macho s tím, že v červenci nebo srpnu by mohly mít nádražní budovy už nového vlastníka.