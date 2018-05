Centrum Karviné zasáhly dopravní komplikace. Začala rekonstrukce čtyř ulic

I. etapa

1. část (od 09.05.2018 do 05.08.2018)

- úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Mlýnská a Masarykovo náměstí po křižovatku s ul. Poštovní, v městské části Karviná-Fryštát.

2. – 3. část (od 09.05.2018 do 05.08.2018)

- částečná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Fryštátská po odbočku do parku Boženy Němcové, v městské části Karviná-Fryštát.

II. etapa

1. část (od 06.08.2018 do 30.11.2018)

- úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Poštovní po křižovatku s ul. Fryštátská, v městské části Karviná-Fryštát.

2. a 3. část (od 06.08.2018 do 30.11.2018)

- částečná uzavírka místní komunikace ul. Lázeňská, úsek od odbočky do parku Boženy Němcové po okružní křižovatku u mostu Sokolovských hrdinů, v městské části Karviná-Lázně Darkov.