Opatření kvůli suchu? Na Znojemsku mají pořadníky na napouštění bazénů

V Běhařovicích na Znojemsku lidé sice zatím mohou zalévat zahrádky vodou z vodovodu, o napuštění bazénu ale musejí požádat obec a zařadit se do pořadníku. Kdyby napouštěli všichni najednou, mohlo by to omezit dodávky pitné vody. Na toho, kdo napouštění bazénu nenahlásí, podá obec trestní oznámení za nepovolený odběr vody.

Omezení napouštění bazénů v obcích trápí jen malé množství lidí, samotné sucho ale dělá vrásky všem. Miroslav Tesař za loňské léto na zahrádku vylil tři tisíce litrů vody. Letos počítá s tím, že to bude ještě víc. Snaží se neplýtvat. „Zalíváte a ta voda se stále ztrácí, můžete zalívat pořád,“ postěžoval si.