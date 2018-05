Majitel žádá zpět pozemek, na kterém Karlovy Vary vybudovaly park. A chce ho bez parku

Pracovníci městských parků upravili terén, vyřezali desítky stromů a keřů a zabezpečili přilehlou skálu. Do lokality umístili také několik laviček a otevřeli prostor pro veřejnost. Nákladů ve výši asi půl milionu korun nelitovali, protože se prostor nachází v bezprostředním sousedství slavného lázeňského pramene Vřídla.

Majitel chce pozemek zpět. V původním stavu

Teď se radní bojí, že všechno přijde vniveč. „Město Karlovy Vary obdrželo dopis, kterým nás vlastník veřejně přístupného pozemku u Vřídla vyzývá, abychom ho vrátili zpět a uvedli ho do původního stavu,“ říká primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA).

To by znamenalo odstranit vše, co radnice za půl milionu korun pořídila. „V podmínkách je, že bychom měli postavit dřevěnou ohradu, demontovat lavičky, zábradlí a vykopat keře a květiny. Je to škoda. Tento prostor je poměrně využívaný v rámci festivalu i lázeňskými hosty,“ říká ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera.

Není jasné, jaké má vlastník s pozemkem další plány, ani proč ho chce vrátit do původního stavu. Majitel firmy pro ČT mimo záznam uvedl, že o tom s vedením města ještě jedná. Přání magistrátu je jasné. „Rádi bychom, aby to území zůstalo veřejně přístupné,“ říká primátor Kulhánek. Rozhodnout by se mělo do letošního září.

Zdrojem sporů je i Vřídlo

Spory vyvolává i podoba Vřídelní kolonády. Část obyvatel si přeje, aby se současná budova ze 70. let 20. století zbourala a na jejím místě se postavila replika dřívější litinové kolonády z 19. století. V lednu se k této otázce konalo referendum, které je však pro nedostatečnou účast neplatné. Zastánci repliky obviňují radnici, že za malou účast může, a spor míří k Nejyvššímu správnímu soudu.