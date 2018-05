Život si nikdo nevybere. Úspěšný chemik vzpomíná na Terezín i studia u profesora Wichterleho

Nakonec se Bruno Schreiber vydal i ve stopách svého učitele; vyvinul a patentoval první československé polyesterové a epoxidové lisovací hmoty a v roce 1965 o nich o nich vydal knihu. A přibývající úspěchy mu pomohly i při emigraci do Švýcarska po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Otec a bratr už byli přes rok v Osvětimi a on s matkou čekal na deportaci. „Čekání na transport, to bylo to nejtěžší období mého života. Ve čtrnácti letech jsem byl skoro dospělý a cítil jsem zodpovědnost i za matku. Čekali jsme na to, s odpuštěním, jako dobytek na odvoz na jatka. A nedalo se s tím vůbec nic dělat,“ vzpomíná Bruno Schreiber.

Bruno Schreiber se narodil v roce 1930. Tatínek byl Žid, maminka křesťanka. Přesto musel i on těsně před koncem války nastoupit do transportu a odjet do koncentračního tábora v Terezíně.

Do Česka se mohl podívat až po sametové revoluci, po dlouhých dvaceti letech. A dokonce se tam vracel mnohdy pracovně. Jezdil do Hodonína, Kroměříže i na brněnské veletrhy. „V Praze ve výzkumném ústavu materiálu a technologie jsem vyvinul první polyesterové a epoxidové lisovací hmoty. A budete se divit, před pár lety jsem jel do Čech a oni mi říkali, že když něco nevědí, dívají se do mojí knížky,“ říká pamětník.

Sbírku skla věnoval muzeu v Sušici

Ani za dobu v emigraci ale na domov nezapomněl. Naopak. Začal sbírat české sklo. Celou sbírku, téměř pět stovek kusů, nakonec daroval muzeu Šumavy v Sušici. „Ta sbírka skla je tam senzačně vystavená, je to v takovém biedermeierovském salonu a je to tam takové přirozené. Co se vám může lepšího stát, než že to dáte veřejnosti,“ říká Bruno Schreiber.

V Basileji žije dodnes, sbírá obrazy, porcelán, pěstuje orchideje. Líbí se mu, že po něm na světě něco zbude. V umění, v myšlení, ale i v jeho oblíbené chemii.