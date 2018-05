Policie už počtvrté v tomto týdnu uzavřela silnici z Polska do Adršpachu. Kvůli náporu turistů

Policie v sobotu opět uzavřela silnici od hraničního přechodu Zdoňov směrem do Česka. Může za to neúnosný nápor turistů z Polska, kteří míří do skalních měst v Adršpachu a v Teplicích nad Metují na Náchodsku. V tomto týdnu se stejná situace opakuje již počtvrté. Podle mluvčího policie Aleše Brendla je proto nutné problém vyřešit systémově.