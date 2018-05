Maratonci v neděli vyběhnou do pražských ulic. V centru nepůjde parkovat ani jezdit, tramvaje budou mít výluku

Start a cíl závodu bude na Staroměstském náměstí, odkud poběží peloton Pařížskou ulicí na Čechův most, udělá okruh Malou Stranou, vrátí se na nábřeží, kudy poběží do Holešovic, přes Libeňský most do Karlína, po Rohanském nábřeží zpět do historického centra. Po uběhnutí zhruba 13 kilometrů se běžci opět ocitnou na Staroměstském náměstí, odkud tentokrát zamíří opačným směrem. Vydají se Celetnou na náměstí Republiky, po Příkopech do spodní části Václavského náměstí, po Národní se dostanou na nábřeží, poběží – s krátkým zaběhnutím na Smíchov – na Výtoň, udělají smyčku do Nuslí, vrátí se k Vltavě, doběhnou do Podolí k Jeremenkově ulici, vrátí se až k Palackého mostu, na Smíchově pak doběhnou k lávce na Císařskou louku, následně se opět otočí, poběží Smíchovem až k mostu Legií a pak po Smetanově nábřeží ke Karlovu mostu. Tam se napojí na trasu, kudy běželi již na začátku, a ještě jednou zamíří do Holešovic a Karlína, aby nakonec oslavili svůj výsledek na Staroměstském náměstí.