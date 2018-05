Na autodromu v Mostě začala závodní sezona. A s ní i boj místních proti neustálému hluku

„Nejhorší je, že to je neustále. Že to je každý den, od pondělí do pondělí, od devíti do šesti. Teď si dají i výjimky až do osmi,“ říká předseda spolku Zdraví pro Most Ivan Dlouhý. Bydlí asi 500 metrů od závodiště už deset let, proti hluku z autodromu spolu se sousedy bojuje čtyři roky.

Jako jedno z opatření proti hluku omezil autodrom provoz areálu do 18 hodin. Pokud chtějí organizátoři závodit nebo testovat déle, musí požádat o výjimku z protihlukové vyhlášky. Tu město Most zavedlo vloni v břenu.

„Vyhlášku jakoby respektujeme, přesto stále trváme na tom, že je nezákonná, což jsme rozporovali u krajského úřadu, který nám vyhověl,“ tvrdí mluvčí Autodromu Most Jan Foukal.