Sedm trolejbusových linek bude mít v Ostravě dlouhou výluku. Důvodem jsou opravované Bazaly

Až na stadion trolejbusy nedojedou

Trolejbusy číslo 106 nebudou jezdit na zastávky Jaklovecká a Stadion Bazaly, ale pojedou přes zastávky Všehrdův sad, Bazaly a Kamenec. Linky 108 a 109 pouze ve směru do centra pojedou odklonem přes zastávku Most Pionýrů a nepojedou na zastávky Náměstí Jurije Gagarina a Most Miloše Sýkory, v opačném směru se budou držet své normální trasy. Linky 111, 112 a 113 rovněž pouze ve směru do centra pojedou přes zastávky Všehrdův sad, Bazaly a Kamenec a nepojedou na zastávky Jaklovecká a Stadion Bazaly.

Výluka kvůli pracím v ulici Sokola Tůmy potrvá do 15. července. Linky číslo 102 a 108 budou v této době přes den v pracovním týdnu končit na zastávce Sídliště Fifejdy, dál budou pokračovat jako spoje jiných linek.

Linka 109 bude v pracovní dny od 08:15 do 13:45 ze zastávky Českobratrská ve směru na Hulváky jezdit odklonem přes zastávky Pivovar, Hornopolní, Lechowiczova, Ahepjukova až na zastávku Sídliště Fifejdy, ze které bude dál pokračovat ve směru na Důl Heřmanice. Mezi zastávkami Sídliště Fifejdy a Hulváky budou jezdit náhradní autobusy.

O víkendu pak kvůli opravě trolejového vedení na tramvajové lince č 11 bude platit výluka - od Vítkovického nádraží až do Zábřehu a v opačném směru pak bude zavedena náhradní autobusová doprava. Výluka platí od sobotní 7. hodiny ráno až do nedělních 18 hodin.