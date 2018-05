Přerovský cyklobus bude vozit cyklisty i na Bouzov. Trasu přidá od července

Zatímco z Bumbálky se vracejí cyklisté podél řeky Bečvy, z Bouzova pojedou po cyklostezce kolem řeky Moravy.

Cyklobus Bečva jezdil po své trase do Beskyd na česko-slovenskou hranici pět let. Mnozí cyklisté zhruba stokilometrovou trasu zpět do Přerova absolvovali už několikrát, organizátoři projektu i proto poslední dobou zaznamenali klesající zájem. To byl i důvod, proč chtělo město trasu milovníkům cyklistiky zpestřit.

/*json*/{"map":{"lat":49.70494111872867,"lng":16.88950829999999,"zoom":17,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.70505907471458,"lng":16.88950293558196,"type":"1","description":"Hrad Bouzov"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

„Dosavadní trasa se už trochu okoukala, proto jsme šli do možnosti změny. Smlouva je nyní nastavena na dva roky, uvidíme, zda se to setká s větším zájmem,“ doplnil cyklokoordinátor Jiří Janalík.

Poprvé vyjede koncem června

V sobotu bude cyklobus jezdit na trase Přerov - Lipník nad Bečvou - Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - Bílá a Bumbálka, v neděli vyjede linka z Přerova, cyklisty nabere v Lipníku nad Bečvou a v Litovli, cílem bude Bouzov.

„Zpáteční cesta má více variant, hlavní trasa vede Litovelským Pomoravím. Cyklobus vyjede poprvé o víkendu 30. června a 1. července,“ uvedl cyklokoordinátor. Zpáteční trasa z Bouzova do Přerova je oproti cestě z Bumbálky kratší. Měří kolem 70 kilometrů a cyklisté ji mohou v průměru zvládnout za 4,5 hodiny.

Cyklobus na trase z Přerova na Bumbálku vozí cyklisty od roku 2013, od té doby doznal už několik změn. Pro velký zájem se rozšířil i mimo prázdninové termíny a jezdil i ve více dnech. Po prvních zkušenostech se rovněž rozšířilo místo pro kola v přívěsném vozíku. Projekt nyní dotují města Přerov a Lipník nad Bečvou, dříve to byly také Hranice.