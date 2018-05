Beskydské řeky na suchu. Jsou na desetině běžných průtoků

„Pokud by se situace se suchem prodlužovala, tak by mohl nastat problém s dodávkou pro průmysl. Například z Těrlické přehrady odebírají vodu doly a Třinecké železárny. A z Žermanic odebírá Biocel Paskov.“

V přehradě Šance je ještě snížená hladina kvůli rozsáhlé rekonstrukci, která se letos dokončuje. Vlčková uvedla, že během 50 let od vybudování této nádrže byl v porovnání s letošní nízkou dubnovou hodnotou přítoku nižší jen jeden údaj, a to z roku 1974.

„Pokud se však podíváme na letošní období od února do dubna, nebyly v historii přehrady dosud zaznamenány tak nízké přítoky za tyto tři navazující měsíce. I v roce 2015, tedy v roce extrémního sucha, trvaly vyšší přítoky do přehrady až do poloviny května a vlastní sucho začalo v červnu,“ uvedla Vlčková.