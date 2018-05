Studenti chtějí zlepšit život ve městě. Pomáhá jim s tím jihlavská vysoká škola

O podporu studentských projektů zaměřených také na zlepšení života ve městě usiluje celkem jedenáct autorů nápadů. „Můžeme je podpořit jak finančně, tak tím, že jim předáme zkušenosti, jak je rozvíjet dál v podobě propagace, hledání sponzorů nebo obchodních jednání,“ řekla organizátorka Dagmar Frendlovská.

Studentka zdravotně-sociálního oboru Alena Krejčová by třeba chtěla pomáhat vězňům po výkonu trestu. Marie Kyptová a Ondřej Havlík z prvního ročníku oboru cestovní ruch by zase chtěli na škole založit studentský klub. „V Jihlavě chybí místo, kde by se studenti mohli setkávat a navazovat nová přátelství nebo jen tak v klidu posedět,“ přiblížila studentka.