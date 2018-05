Hokejisté místo cyklistů. Brněnský primátor slíbil nový zimní stadion na výstavišti do roku 2022

Zatímco na nový velodrom by tedy mohla vláda uvolnit 200 milionů, o podpoře hokejové haly chce ještě primátor s premiérem jednat. „Musíme najít způsob financování nejen investiční, ale také provozní,“ řekl Vokřál. Halu pro Kometu chce postavit kvůli tomu, že se o tom dlouho jen mluví, ale také proto, že klub loni získal po 51 letech extraligový titul a letos ho obhájil.

„Všechny tyhle projekty v Brně jsou super a lidi se na to můžou těšit,“ uvedl Babiš s tím, že je potřeba investovat. „Prioritně chceme investovat z evropských peněz. Druhým zdrojem jsou příjmy státu, rozpočet je v přebytku.“ Podporu novému stadionu ale Babiš sliboval už loni.

2022 - to je podle primátora termín dostavby hokejového stadionu na místě současného velodromu. Stát bude 1,5 mld., třetinu nákladů by mohl zaplatit stát. Cyklisté odsud ale prý neodejdou, nebude-li aspoň hrubá stavba nového Velodromu v Komárově. V Rondu je mezitím brouzdaliště. pic.twitter.com/OrCIq7zjNQ — Martina Tlachova (@Tlachova_CT) May 3, 2018

Původní lokalita za Lužánkami padla

Zástupci města i kraje dlouhodobě usilovali o vrácení hokeje do původní lokality za Lužánkami. Před padesáti lety se do tamního sportovního stánku vešlo dvakrát víc fanoušků než do stávající DRFG arény. Hrát se zde přestalo v roce 2000 a o osm let později šel stadion k zemi. Loni by oslavil 70 let, zůstala po něm ale jen díra v zemi.