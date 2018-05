Přes Novomlýnské nádrže se bude od soboty jezdit kyvadlově. Projedou tudy i kamiony

Most přes Nové Mlýny na jižní Moravě se zavírat nebude. Při čtvrteční návštěvě regionu to řekl ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Ředitelství silnic a dálnic přitom před dvěma týdny mluvilo o tom, že současný nápor dopravy stavba na trase mezi Vídní a Brnem nemusí vydržet. Podle nových statických výpočtů ale semafory řízená doprava na most pustí i kamiony.