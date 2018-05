Cestující v Olomouci zmátly nové jízdní řády i novinky. Žhavili informační linku

Společnost KIDSOK, která organizuje veřejnou autobusovou a železniční dopravu v Olomouckém kraji, informační linku zřídila loni v září. Letos rozšířila její provozní dobu. Lidé ji mohou využívat pod telefonním číslem 588 88 77 88.

S upravenými jízdními řády linkových autobusů, které začaly v Olomouckém kraji platit od 1. ledna, hned po Novém roce nebyla spokojena velká část cestujících. Na problémy s autobusovou dopravou upozornila také olomoucká radnice. Jízdní řády linkových autobusů proto v lednu a únoru KIDSOK postupně upravil a většinu kritizovaných nedostatků odstranil.

Město přidalo další tramvajovou trasu

Od 2. května jezdí v Olomouci tramvaje nově na trase mezi Neředínem a Novou Ulicí bez nutnosti přestupování. O zavedení linky rozhodlo město na základě požadavku cestujících. Dopravní podnik poslal tramvaje na trasu ve zkušebním provozu. Pokud se linka osvědčí, od prosince se zařadí do běžných jízdních řádů MHD.

„S požadavky lidí na její zavedení jsem se setkával pravidelně. Jsem přesvědčen, že v provozu MHD proto najde své využití, a to nejen u starších spoluobčanů, ale i u studentů, kteří se z vysokoškolských kolejí v Neředíně potřebují dostat do areálu Fakultní nemocnice na Nové Ulici,“ uvedl olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD).

Cesta tramvají z Neředína na konečnou na Nové Ulici trvá jen 19 minut. Linka jezdí výhradně v pracovní dny, a to v hodinovém intervalu v době od 7 do 17:30. Místo čísla má označení U, protože trasa v mapě městské hromadné dopravy toto písmeno kopíruje. „Linka dosud jezdila jen v případě nutných výluk, ale velmi často jsme se setkávali s dotazy, proč ji nelze provozovat i v běžném provozu. Jsem proto rád, že se to podařilo,“ dodal za městskou část Neředín František Minařík.

První vyhodnocení zkušebního provozu nové linky se uskuteční už koncem května.