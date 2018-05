Nová podoba náměstí v Orlové je v nedohlednu. Hrozí, že se práce zastaví

„Dvě stavební firmy, které veřejnou zakázku na revitalizaci náměstí vysoutěžily, daly městu dokonce ultimátum. A to do konce května, do té doby by měla radnice jejich požadavky začít řešit,“ uvedla redaktorka České televize Denisa Kotková.

Hlavním důvodem má být podle zástupců firem chybějící přeložka plynovodu, bez které údajně nemohou postavit polovinu plánovaného objektu podzemních garáží, a celkově se nemohou pohnout dál. Město jim k tomu údajně nezařídilo potřebnou dokumentaci. V průběhu stavby se totiž měly vyskytnout další práce a tedy i výdaje nad sjednanou dohodu. „Od města proto požadují dodatek ke smlouvě,“ dodala Denisa Kotková.

Stavební společnosti se proto obrátily na orlovskou radnici a ministerstvo financí, které stavbu hradí, aby se přeložka rychle vyřešila. V opačném případě mají práce na neurčito skončit.