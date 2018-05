Alergikům by se mohlo na čas ulevit. Blíží se přeháňky, břízy i jehličnany pomalu odkvétají

Pomoci může i častější sprchování a mytí vlasů, ve kterých se pyl zachytává. Pozor by si alergici měli dát na potraviny, u kterých je možná zkřížená reakce s reakcí na pyl. Například u břízy jsou to jablka, ořechy nebo mrkev.

Na stránkách najdou alergici také některá doporučení: Základním pravidlem je vyhýbat se kvetoucím rostlinám, například nesekat trávu. „Je potřeba opravdu pobyt v přírodě teď omezit. Není to tak, že tableta je vstupenka do rozkvetlé přírody, tak to nefunguje,“ říká alergoložka Blanka Haindlová.

Studie naznačují, že alergie se může rozvinout do astmatu

Pylová kalamita postihuje asi nejhůř astmatiky. Tan, kdo trpí astmatem i alergií zároveň, nesmí zanedbávat léčení. Je potřeba, aby bylo průběžné, tedy i ve chvílích, kdy se zrovna neprojevují žádné potíže. „Pokud má někdo alergii, tak při kontaktu s alergenem samozřejmě nastává určité riziko, že se spustí astmatická reakce,“ říká ředitel České iniciativy pro astma Petr Pohunek.

Astmatem v Česku trpí podle lékařů přes 800 tisíc lidí, nejčastěji děti a dospívající. Ve věkové kategorii do 18 let má astma každý desátý. Rodiče by měly případné podezření na alergie u dětí co nejdřív konzultovat s praktickým lékařem. Studie totiž naznačují, že neléčená alergická rýma může být předzvěstí astmatu.