Padne most, nebo koalice? První jednání rozhádané politiky nesmířilo

Pražská koalice, která se v minulosti již jednou rozpadla, ale poté znovu ožila na původním půdorysu, možná počítá poslední dny. Dohodovací řízení, které může skončit vypovězením smlouvy, trvá 30 dnů, ANO je vyvolalo koncem minulého týdne.

Možný vývoj neukázala ani schůzka představitelů nynějších koaličních stran, která proběhla ráno před jednáním městské rady. Předseda zastupitelského klubu Trojkoalice Petr Štěpánek (Zelení) uvedl, že ANO a sociální demokraty ujistil, „že naše podpisy pod koaliční smlouvou platí“.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) o tom přesto stále pochybuje a očekává, co přinese další jednání dohodnuté na příští středu. „Rádi bychom věděli, zda koalice ze strany Trojkoalice ještě existuje. Pan předseda nám slíbil, že nám to sdělí příští středu,“ řekla.

Podle ČTK se však v kuloárech mluví o možné rekonstrukci koalice, ve které by zbyly pouze ANO a ČSSD. Zbylých pět měsíců by je podporovala ODS, zatímco Trojkoalice by šla do opozice.

Libeňský most jablkem sváru

Vlastně by tak vznikla koalice za zbourání původního Libeňského mostu – ANO, ČSSD a ODS ho podporují, zástupci Trojkoalice se buď vyjadřují neutrálně, nebo jsou ostře proti. To se ukázalo již při hlasování v radě, která – Trojkoalici navzdory – schválila návrh náměstka pro dopravu Petra Dolínka most z roku 1928 zbourat a postavit na jeho místě nový.

Potvrzení v zastupitelstvu mělo být spíše formalitou vzhledem k tomu, že se ANO a ČSSD mohou v otázce Libeňského mostu opřít o část opozice, ale dopadlo to jinak. Po výhradách Trojkoalice, zejména jejího zastupitele a starosty Prahy 7 (KDU-ČSL) Jana Čižinského, který namítal, že Dolínek nepočítá se zajištěním žádné provizorní náhrady po dobu uzavírky Libeňského mostu, se vůbec nepodařilo schválit program zastupitelské schůze.

Šlo tehdy o to, že se o mostě mělo hlasovat dopoledne, a nikoli odpoledne, kdy by se k bodu spíše mohla vyjádřit veřejnost. Čižinský byl proti takto navrženému programu, další zastupitel Trojkoalice Matěj Stropnický (Zelení) se zdržel, zároveň nehlasovali další dva koaliční zastupitelé a program neprošel. Na hlasování o mostě samotném tedy nedošlo, strany se navzájem začaly obviňovat z porušení koaliční smlouvy a ANO vyvolalo dohodovací řízení.