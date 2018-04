Ostrava si připomíná 73. výročí osvobození. Přímí účastníci bojů již nežijí

Při 70. výročí ostravské operace zavzpomínal na tehdejší události. Dodal přitom, že když tanky přijely k mostu, byl první tank před tím jeho. „Pravidlem bylo, že nikdy jsme oba na most nebo na jakoukoliv překážku nenajeli, protože jsme věděli, že to může být podminované nebo poškozené. Proto jsme se na dálku smluveným znamením dohodli s velitelem prvního tanku, že pojede první a já ho budu zajišťovat,“ přiblížil dění z 30. dubna 1945.

Prvnímu tanku se sice podařilo projet, ale Němci ho zasáhli ze dvou pancéřových pěstí. „Právě při tom zásahu tank začal hořet, jednoho člena osádky to usmrtilo a ostatním se podařilo z toho tanku, zraněným a popáleným, vyskočit ven. Po mostě běželi ke mně zpátky. Abych je hájil, protože z domů po nich stále stříleli, nařídil jsem střelci, ať pálí do oken a tímhle způsobem se podařilo, že přeběhli na naši stranu,“ řekl Opočenský. Most se mu podařilo ubránit až do příjezdu vojenských posil.

Při letošních oslavách proletěly nad Ostravou stíhací letouny JAS-39 Gripen. Akce se zúčastnili mimo jiné také zástupci Ostravy, Armády České republiky a organizací válečných veteránů či církve.