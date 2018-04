Sloužily šípy původně k lovu, nebo k boji? Brněnští vědci se rozhodli pro neobvyklý experiment

Vědci ověřují domněnku, že šipky sloužily spíše pro boj. Přivádí je k tomu fakt, že jsou záměrně asymetrické a v některých případech tvarované až do spirály. „Aby se případně párkrát otočila, což zvyšuje vlastně zraněnou plochu tkáně,“ vysvětluje vedoucí výzkumu z Ústavu archeologie a muzeologie FF MÚ Ludmila Kaňáková.

Brněnští vědci věrně zrekonstruovali nalezené pravěké hroty Nitranské kultury a zkouší jejich účinky. Zjišťují, jaká zranění tyto hroty mohly způsobovat, a tak jich vystříleli na 260 do gelových kostek, které umožňují následky zásahů přesně měřit.

Zásahy v gelové kostce se velmi důkladně zdokumentují, změří se jejich hloubka, úhel nebo vzhled zranění. „Vyjmuli jsme blok gelu, ve kterém je přímo ta rána, ještě s tím šípem v ráně. Je vidět, jak se vytvořily praskliny. Je evidentní, že rána nebyla pouze v ose šipky, že zranění je vlastně dalekosáhlejší,“ říká vedoucí 3D laboratoře z Ústavu archeologie a muzeologie FF MÚ Vojtěch Nosek.

Jestli se teorie o válečnících se smrtícími šípy potvrdí, změní to pohled na Nitranskou kulturu. Znamenalo by to, že byla pokročilejší společností, než kdyby používala šípy jen pro lov. „Experiment nám napoví, v jaké fázi se vlastně nachází proces vzniku válečnických elit, které jsou tak charakteristické pro rozvinutou dobu bronzovou,“ dodává Kaňáková.